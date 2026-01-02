Размер шрифта
Музыкальный эксперт похвалил Олега ЛСП и SODA LUV за новое звучание «без потери идентичности»

Шеф-редактор Савельев: Олег ЛСП и SODA LUV будут в топе 2026 года
lspolegi/soda_luv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Новый год обещает быть интересным для отечественной музыкальной индустрии. Об этом «Газете.Ru» рассказал шеф-редактор «КИОН Музыки» Денис Савельев.

«Примером того, как можно пересобрать себя без потери идентичности, выступает Олег ЛСП. Артист окончательно находит себя в понятной поп-музыке, записав к концу года неожиданно свежо звучащий танцевальный поп-альбом. Его проект может стать одной из главных поп-групп 2026 года — уже на стадионном уровне», — отметил эксперт.

Савельев добавил, что не потерял своей популярности и SODA LUV после того, как перешел к более мягкому звучанию. Шеф-редактор заверил, что теперь артист работает на более широкую аудиторию благодаря переходу «к мелодичному поп-хип-хопу с элементами R&B и ностальгическим настроением».

Также, по мнению эксперта, в 2026 году не снизится интерес к AI-композициям.

«Врамках активной цифровизации среды набирают популярность треки, созданные с помощью AI-инструментов. Сейчас уже более десяти композиций входят в списки самых прослушиваний в сервисе, и в ближайшее время динамика точно не пойдет на спад», — отметил Савельев.

Шеф-редактор предрек новый подъем рока, а также рост интереса к фолку. Также он заявил, что «среди хип-хоп артистов все громче звучат голоса исполнителей, идущих вразрез привычной маскулинной подаче, в том числе набрала силу новая волна женского рэпа».

Ранее экс-солистка «Непары» поделилась самым ярким новогодним воспоминанием из детства.

