Новости. Общество

В московском аэропорту возобновили полеты

Ограничения на примем и выпуск самолетов сняты в московском аэропорту Домодедово
В московском аэропорту Домодедово сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

По его словам, такая мера, принятая утром 2 января, была необходима для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

Ограничения могут вводиться из-за атаки беспилотных летательных аппаратов.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников на подлете к столице. Подробностей он не привел.

Также в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 64 беспилотника над регионами страны. Над территорией Московского региона было сбито семь украинских беспилотников, из них пять дронов летели в сторону Москвы.

Раннее стало известно количество задержанных рейсов из-за ограничений в Домодедово.

