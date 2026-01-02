Двое мужчин похитили мать троих детей и несколько часов насиловали в машине

В Индии полиция задержала двух мужчин по обвинению в похищении женщины и изнасиловании. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в ночь на 30 декабря в городе Фаридабад, пригороде Дели. Женщина стояла на автобусной остановке, ожидая транспорт. К ней подъехал микроавтобус, водитель и пассажир предложили подвезти ее до дома. Когда женщина села в автомобиль, мужчины увезли ее в безлюдное место, избили и насиловали несколько часов. После этого злоумышленники выбросили пострадавшую на ходу из автомобиля.

Спустя некоторое время женщина пришла в себя и позвонила сестре. Пострадавшую доставили в больницу, ее состояние оценивается как стабильное. Полиция подтвердила задержание обоих подозреваемых.

До этого в Индии постояльцы отеля ночь насиловали случайно зашедшую к ним гостью. Женщина постучалась не в ту дверь, мужчины затащили гостью в номер и заставили выпить алкоголь, после чего всю ночь женщину насиловали.

Ранее в США трое выпускников изнасиловали девушку после вечеринки.