В США раскрыли будущее мирных переговоров после теракта Киева в Хорлах

Удар беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе и гостинице в селе Хорлы Херсонской области может сорвать мирные переговоры. Такое мнение выразил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Мирные переговоры срываются», — написал он, комментируя атаку Киева.

В ночь на 1 января вражеский дроны ударили по гостинице и кафе в Хорлах, где мирные граждане праздновали Новый год. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, ВСУ атаковали практически под бой курантов — в момент новогодней речи президента России Владимира Путина.

2 января официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что в результате этой атаки не выжили 27 человек, включая двух детей. Также есть десятки пострадавших. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратил внимание, что один из дронов был с зажигательной смесью. По его мнению, это говорит о том, что украинские военные намеренно хотели сжечь как можно больше людей. Он сообщил, что многие из тех, кто не выжил, сгорели заживо.

Ранее Медведев заявил о возмездии РФ за теракт в Херсонской области, призвав больше «не церемониться».