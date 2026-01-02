Размер шрифта
На Западе раскритиковали новогоднее обращение Зеленского

Hill: Зеленский посвятил почти все новогоднее обращение конфликту с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский почти полностью посвятил свое новогоднее обращение конфликту республики с Россией. Об этом пишет The Hill.

Журналисты обратили внимание, что речь президента России Владимира Путина в новогоднюю ночь была короче и затронула тему единства народов его страны.

До этого корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер отметил, что Зеленский показал неуместный воинственный настрой в новогоднем обращении вместо попытки мирного диалога с Россией. По мнению журналиста, Киев не планирует прекращать воевать и будет пытаться использовать любую помощь от стран Европы.

Зеленский в своей новогодней речи вновь выступил с обвинениями в адрес России.

На прошлой неделе состоялись телефонные переговоры Путина и президента США Дональда Трампа. Российский лидер призвал коллегу и впредь ориентироваться на понимания, достигнутые на Аляске.

Затем Трамп провел встречу с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По ее итогам глава Белого дома заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Украиной по 95% вопросов по урегулированию.

Ранее WP узнала о «жестоком и оскорбительном» тоне Трампа в разговоре с Зеленским.

