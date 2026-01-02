«Раз в сто лет»: обладатель Кубка Стэнли о рекорде Овечкина

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Сергей Гончар назвал снайперский рекорд российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) главным событием 2025 года. Его слова приводит «Советский спорт».

«Это рекорд феноменального масштаба. Такое может произойти только раз в 100 лет. Поэтому для меня рекорд Саши — событие номер один. В 2025 году наши хоккеисты становились обладателями Кубка Стэнли, но в этом нет ничего такого удивительного», — заявил он.

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ: в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее Овечкин ввязался в потасовку в матче НХЛ из-за грубой игры соперника.