Новости. Общество

Глава Херсонской области назвал предполагаемого виновника теракта в Хорлах

Губернатор Сальдо: удар по Хорлам могли совершить «Птицы Мадьяра»
Сергей Бобылев/РИА Новости

Теракт в поселке Хорлы Херсонской области мог совершить спецбатальон операторов дронов «Птицы Мадьяра» Вооруженных сил Украины. Такое мнение выразил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

По его словам, подразделение перебросили в Херсон до Нового года.

«Это, можно сказать, террористы-беспилотчики. <...> именно подразделение Мадьяра может быть непосредственным исполнителем этих преступлений», — подчеркнул Сальдо.

2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура.

Утром 1 января Владимир Сальдо сообщил, что в поселке Хорлы в Херсонской области в новогоднюю ночь был нанесен удар беспилотниками по месту, где мирные жители отмечали праздник. Три украинских дрона атаковали кафе и гостиницу. Не выжили 24 человека, десятки человек пострадали.

По информации главы региона, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало невозможной эвакуацию.

В МИД РФ заявили, что украинские власти, совершив атаку на мирных жителей в Хорлах, вновь продемонстрировали свою человеконенавистническую и неонацистскую сущность.

Ранее Сальдо допустил причастность британских спецслужб к атаке в Хорлах.

