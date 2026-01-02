Размер шрифта
Пробка перед Крымским мостом за час выросла в 2 раза

У Крымского моста со стороны Тамани очередь из авто за час выросла в 2 раза
Telegram-канал «Mash»

В очереди на подходе к Крымскому мосту со стороны Тамани скопилось 118 автомобилей. Информация об этом появилась в Telegram-канале, отслеживающем ситуацию на подъездах к мосту. За час до этого там находилось 60 машин.

«12:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 118 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 75 транспортных средств», — сообщает канал.

30 октября оперштаб Краснодарского края сообщил, что с 3 ноября по Крымскому мосту будет запрещен проезд электромобилей и гибридных авто со стороны Кубани. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев. Водителям предлагается воспользоваться сухопутным коридором от Таганрога до Джанкоя. До этого по Крымскому мосту запретили проезд грузовиков.

Позже депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет заявил, что это вынужденная мера для усиления безопасности, отметив, что решение носит временный характер.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

