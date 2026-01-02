Жители российского региона третьи сутки живут без воды и света

Размер шрифта
Осторожно, новости: в Адыгее люди третьи сутки живут без воды и электричества
Жители республики Адыгея третьи сутки живут без воды и электричества. Людям приходится топить снег, об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его данным, в нескольких районах Майкопа 30 декабря отключили воду и обещали включить вечером, однако этого не произошло. Людям сказали, что идет плановое переключение на новую линию водоснабжения и попросили звонить в компанию Южгазстрой. По словам местных, там не отвечают.

«Сейчас уже 3-е суток, как мы сидим в доме без воды, никакого подвоза воды не производится, топим снег, ходим к людям неподалеку набирать воду в бутылки. У соседей отопление работает только при циркуляции воды, а на улице мороз», — цитирует канал жителей региона.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, специалисты работают над восстановлением тепло- и электроснабжения. Уточняется, что остается напряженной ситуация в некоторых населенных пунктах Майкопского, Гиагинского, Шовгеновского и Кошехабльского районов, а также в пригороде Майкопа.

По данным властей, сейчас без света остаются 34,7 тыс. человек. Работы ведут 111 бригад. Жителям Адыгеи также напомнили о работе горячей линии для оформления заявки на получение дополнительной помощи.

Ранее в Одессе произошло частичное отключение света.

