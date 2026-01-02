Размер шрифта
Российские силы за неделю сбили Су-27 и более 1600 дронов ВСУ

Станислав Красильников/РИА Новости

Российские подразделения в течение недели уничтожили самолет Су-27 воздушных сил Украины и 1662 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, принадлежащие украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что за неделю средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб, две оперативно-тактические ракеты «Гром», три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства и 1662 беспилотника украинской армии.

Воздушно-космические силы России также сбили украинский истребитель Су-27. По информации военного ведомства, это произошло 1 января.

За неделю российской армией были взяты под контроль пять населенных пунктов: Степногорск, Лукьяновское и Гуляйполе в Запорожской области, Диброва, Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное в Донецкой Народной Республике и Богуславка в Харьковской области.

По информации Минобороны России, ВСУ потеряли в боях в 2025 году около 513 480 человек.

Ранее Россия потребовала от ООН публичного осуждения теракта ВСУ в Хорлах.

