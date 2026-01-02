Размер шрифта
В Минобороны раскрыли, как Россия ответила на террористические атаки Киева

Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ответили на террористические атаки Киева на гражданские объекты в РФ. Об этом говорится в официальной сводке российского министерства обороны.

По данным ведомства, с 27 декабря по 2 января российские военные нанесли массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по объектам военной промышленности Украины, а также энергетическим объектам, транспортной и портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.

Кроме того, было нанесено поражение цехам сборки по производству комплектующих для ракетных двигателей, местам производства ударных беспилотников и подготовки их к запуску, складам боеприпасов и горючего. Российские войска точными ударами уничтожили пункты временной дислокации украинских подразделений, националистов и иностранных наемников, добавили в МО.

В ночь на 1 января дроны ВСУ ударили по гостинице и кафе в Хорлах в Херсонской области, где мирные граждане праздновали Новый год. Атака произошла практически под бой курантов — в момент новогодней речи президента России Владимира Путина. По данным СК РФ, в результате не выжили 27 человек, в том числе двое детей. Еще десятки пострадали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

Комментируя эту атаку, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что возмездие должно затронуть как исполнителей, так и заказчиков. Политик призвал «перестать церемониться», имея в виду, вероятнее всего, ВСУ.

Ранее ВС РФ синхронно ударили по целям ВСУ в Харькове и Одессе.

