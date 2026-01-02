Число сожженных автомобилей во Франции выросло до 1173

Во Франции 1173 автомобиля были сожжены в ходе празднований Нового года

Во Франции число сожженных в новогоднюю ночь автомобилей достигло 1173, говорится в сообщении МВД страны.

«Наблюдается увеличение числа сожженных автомобилей: сгорело 1173 автомобиля, а в прошлом году - 984», - говорится в публикации на сайте МВД Франции.

В департаменте Нижний Рейн, где расположен город Страсбург — известный как «столица Рождества», зафиксировано наибольшее количество актов вандализма: там сгорело 117 автомобилей. В департаменте Рона, с административным центром в Лионе, сгорели 82 машины. Далее следуют департаменты Жиронда на западе страны и Валь-д'Уаз в пригороде Парижа, где уничтожено по 36 автомобилей. В департаменте Нор зарегистрировано 32 случая поджога авто.

До этого в Санкт-Петербурге 15-летний школьник поджег транспорт, который был припаркован рядом с отделом ГИБДД.

Предварительно установлено, что юноша совершил указанное преступление под воздействием неустановленных лиц, осуществлявших координацию его действий при помощи мессенджера. Подросток задержан.

До этого в Краснодаре автомобили с людьми вспыхнули после столкновения. Видеорегистратор иномарки запечатлел инцидент. На кадрах видно, как автомобиль сталкивается с встречной машиной, после чего отлетает и загорается.

Ранее фура вспыхнула на МКАД и попала на видео.