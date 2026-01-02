Размер шрифта
Аэропорт Саратова возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Саратова сняты ограничения на полеты
В аэропорту Саратова (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил советник руководителя Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Временные ограничения в воздушной гавани вводились в 10:17 мск с целью обеспечения безопасности полетов.

До этого Кореняко предупреждал об ограничениях в аэропорту Оренбурга. По словам представителя Росавиации, в это время на запасной аэродром ушли два самолета. Позднее ограничения сняли.

По информации Минобороны, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь сбили 64 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего — 20 беспилотных летательных средств (БПЛА) — было сбито над территорией Самарской области, по восемь — над территориями Воронежской и Саратовской областей, семь — над Московским регионом. Из них пять дронов летели на Москву. По шесть БПЛА были сбиты над территориями Рязанской и Ростовской областей, три — над Тульской областью, два — над территорией Белгородской области, по одному беспилотнику — над Курской, Калужской, Пензенской и Тамбовской областями.

Ранее в аэропортах Московского региона сняли временные ограничения.

