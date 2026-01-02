Собянин рассказал о попытке атаки столицы еще одним беспилотником

Собянин: силы ПВО уничтожили еще один летевший на Москву беспилотник

Российские системы противовоздушной обороны отразили попытку атаки еще одного дрона, летевшего на Москву. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — сообщил мэр.

Он добавил, что на месте падения обломков аппарата находятся специалисты экстренных служб.

За несколько минут до этого Собянин писал об уничтожении силами ПВО еще одного беспилотника.

По информации Минобороны РФ, в ночь на 2 января силы ПВО уничтожили над регионами страны 64 украинских беспилотника. Семь дронов уничтожили над территорией Московского региона, пять из них летели на столицу.

Мэр Москвы также информировал о налетах БПЛА.

Ночью в нескольких аэропортах Москвы вводились ограничения на полеты самолетов.

Ранее ВС РФ сбили украинский самолет.