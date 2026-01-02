Трамп пообещал вмешаться в случае эскалации в Иране

Если Иран продолжит «убивать мирных протестующих», то США придут на помощь этим людям и готовы к действиям. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social написал американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, для иранских властей «обычным явлением является стрелять и жестоко убивать мирных протестующих».

«Мы полностью готовы к действиям», — написал Трамп на своей странице.

В Иране в конце декабря начались протесты на фоне девальвации валюты исламской республики риала. 2 января протестующие в городе Хамадан на западе страны сожгли Коран и предприняли попытку нападения на мечеть. По информации местных СМИ, участники протеста подожгли в районе Садаф другую религиозную литературу. Еще одна группа из порядка 20 человек хотела напасть на мечеть, но им помешали это сделать. В провинции Лурестан на западе Ирана участники беспорядков начали забрасывать камнями административные здания города, в том числе канцелярию губернатора провинции, и мечеть, при этом полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Ранее Израиль предупредил США о возможной атаке Ирана.