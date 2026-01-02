В Ростове влетевший в окно фейерверк ранил ребенка

В Ростове-на-Дону несовершеннолетний получил травмы из-за попадания салюта в окно квартиры, ребенку потребовалась помощь медиков. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в Первомайском районе города, фрагмент салюта залетел в открытое окно квартиры многоэтажки. Фейерверк травмировал ребенка, пострадавшего доставили в травмпункт, где ему оказали медицинскую помощь. Жизни и здоровью пострадавшего ничего не угрожает.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили и изъяли корпус пиротехнического изделия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Петербурге фейерверк взорвался в руке шестилетнего ребенка в новогоднюю ночь. Мальчика доставили в больницу с травмой руки, врачи дают положительный прогноз на восстановление.

Ранее в Благовещенске ребенку оторвало пальцы взрывом петарды.