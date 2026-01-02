Стало известно количество задержанных рейсов из-за ограничений в Домодедово

Из-за введенных временных ограничений в московском аэропорту Домодедово было задержано 10 рейсов авиакомпании S7 Airlines. Об этом сообщил директор по операционной деятельности компании Андрей Шестерин, передает РИА Новости.

По его словам, всего около 1600 пассажиров попали под задержки. Им предоставили прохладительные напитки.

Сейчас от 1 до 2,5 часов предварительно задерживается девять рейсов авиакомпании. На этих рейсах планируется перевести всех пассажиров.

Ограничения могут вводиться из-за атаки дронов.

1 января в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 58 украинских беспилотников над территорией России.

Также в ночь на 1 января мэр Москвы Сергей Собянин неоднократно сообщал о попытках атак на столицу с применением беспилотного летательного аппарата. Он отметил, что это уже вторая отраженная атака БПЛА на город за день.

Ранее на подлете к Москве уничтожили дрон.