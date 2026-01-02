Размер шрифта
Легендарная 45-летняя теннисистка сыграет на Australian Open

45‑летняя Винус Уильямс сыграет в основной сетке Australian Open
Бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах американка Винус Уильямс получила wild card в основную сетку Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open). Об этом сообщает пресс-служба соревнований в социальных сетях.

Для Уильямс это будет первое соревнование за пределами США с 2023 года. Она станет самой возрастной женщиной, участвовавшей в основной сетке Australian Open. Ей покорится достижение, которое ранее принадлежало представительнице Японии Кимико Датэ. Она выступила на австралийском турнире в 2015 году, когда ей было 44 года, и проиграла в первом круге.

Открытый чемпионат Австралии — 2026 начнется 18 января и продлится до 1 февраля.

Уильямс семь раз выигрывала турниры «Большого шлема» в одиночном разряде (пять раз побеждала на Уимблдоне и дважды на Открытом чемпионате США), 14 — в парном. Также на ее счету четыре золотых медали Олимпийских игр (2000, 2000, 2008, 2012), три из которых она завоевала в паре с сестрой Сереной Уильямс, и одна серебряная (2016).

Ранее Арина Соболенко проиграла в выставочном матче «Битва полов».
 
