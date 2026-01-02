Размер шрифта
«Колено развалилось»: бывший фигурист Тутберидзе рассказал о серьезных операциях

Фигурист Самсонов рассказал, что перенес три операции на коленях
Александр Вильф/РИА Новости

Фигурист Даниил Самсонов поделился, что из-за болезни Осгуда - Шляттера перенес три операции на коленях. Его слова приводит РИА Новости.

«Я делал три операции в Москве: на правой ноге было две операции, на левой одна. После правой ноги я очень долго восстанавливался, потому что до последнего катался, чтобы поехать на чемпионат мира, и сделал только хуже. Колено развалилось на маленькие части, которые пришлось скреплять болтиками», — заявил он.

Врачи диагностировали заболевание фигуристу в 2020-м году. Болезнь Осгуда-Шляттера — это воспалительное поражение в месте прикрепления сухожилия надколенника к большеберцовой кости, чаще всего у подростков во время активного роста, связанное с перегрузками, бегом и прыжками; проявляется болью, отеком и шишкой под коленом, которые обычно проходят сами по завершении роста костей, но требуют контроля врача для исключения осложнений.

Самсонов является бронзовым призером юношеских Олимпийских игр 2020 года, бронзовым призером финала юниорского Гран-при 2019 года, чемпионом юниорского Гран-при Польши 2019 года, чемпионом зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» 2019 года и двукратным чемпионом России среди юниоров (2019, 2020). До весны 2025 года он тренировался у Этери Тутберидзе, после чего перешел к Светлане Соколовской.

Ранее российский фигурист ответил на вопрос о подготовке к Олимпиаде.
 
