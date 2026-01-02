Размер шрифта
В Минобороны назвали число освобожденных за неделю населенных пунктов

МО: российские силы за неделю освободили в зоне СВО 9 населенных пунктов
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные Силы России (ВС РФ) в течение недели освободили девять населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Запад» завершили освобождение населенных пунктов Диброва Донецкой Народной Республики (ДНР) и Богуславка Харьковской области.

На Купянском направлении в течение недели российские подразделения отразили 16 атак ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск Харьковской области. Уничтожено свыше 180 боевиков и 30 единиц военной техники. По информации Минобороны, бойцы группировки войск «Запад» за семь дней ликвидировали 1390 украинских военнослужащих, три танка, 19 боевых бронированных машин, орудия артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и 31 склад боеприпасов.

Бойцы группировки войск «Центр» за неделю освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное в ДНР. Потери противника на данном участке фронта составили более 3305 военнослужащих

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили населенный пункт Гуляй-Поле Запорожской области. Группировка войск «Днепр» в свою очередь взяла под контроль Степногорск и Лукьяновское Запорожской области.

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что президент России Владимир Путин поставил задачу для ВС РФ продолжить расширение полосы безопасности ради мирной жизни в Белгородской и Курской областях.

Ранее в Минобороны раскрыли, как Россия ответила на террористические атаки Киева.

