Власти США призвали своих граждан срочно покинуть Россию

Госдепартамент США продлил экстренное предупреждение для американских граждан, находящихся в России. Им настоятельно рекомендовали срочно покинуть территорию РФ, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на соответствующий документ.

«Гражданам США в России следует уехать немедленно», — говорится в предупреждении Госдепа.

Отмечается, что возможности американских дипломатов по оказанию помощи соотечественникам на территории РФ серьезно ограничены.

Посольство США в Москве еще в 2022 году рекомендовало американцам, в том числе спортсменам, покинуть Россию. Их предупредили, что в случае частичной мобилизации власти России могут якобы призвать мужчин и женщин с двойным гражданством. Кроме того, в посольстве отметили, что при возникновении сложностей на границе или внутри страны помочь получится не всем, поскольку возможности дипломатов ограничены.

В случае поездки в Россию дипломаты рекомендовали иметь при себе удостоверение личности, в том числе паспорт США с действующей российской визой. Также следует ознакомиться с рекомендациями Госдепа по поездкам в РФ и иметь план на случай непредвиденных ситуаций.

Подобные предупреждения своим гражданам ранее сделали и власти других стран, в том числе Болгарии, Польши, Эстонии и Латвии.

Ранее семья из США раскрыла, что американцам рассказывают о России.