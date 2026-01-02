Размер шрифта
Врач рассказала, как отличить холецистит от панкреатита по боли

Врач Сирбаева: боль в боку справа, отдающая в спину, говорит о холецистите
CGN089/Shutterstock/FOTODOM

Из-за перегруженного новогоднего стола о себе могут дать знать заболевания ЖКТ. Среди них наиболее часто встречаются холецистит, панкреатит и гастрит. Как рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» на Тульской Карина Сирбаев, приступ острого холецистита (воспаление желчного пузыря) может начинаться с резких болей в правом боку, отдающих в спину и область правой лопатки.

«Боли сопровождаются тошнотой, рвотой и повышением температуры тела. Наиболее частая причина воспаления — наличие камней в желчном пузыре и закупорка ими желчных протоков. Желчь выделяется при потреблении пищи, содержащей жиры, так как она эмульгирует большие капли жиров на более мелкие для облегчения переваривания. Чрезмерное потребление жирной пищи, алкоголя, крепкого чая и кофе может спровоцировать воспаление желчного пузыря, а наличие сопутствующего заболевания может ухудшить состояние», — отметила врач.

Чтобы облегчить себе состояние при приступе холецистита, нужно прекратить есть, пить теплую воду в умеренных количествах, соблюдать постельный режим и приложить холодный компресс на правое подреберье. При ухудшении самочувствия обратитесь за медицинской помощью.

«Воспаление поджелудочной железы может быть спровоцировано крепким алкоголем в больших дозах. Реже острый панкреатит может возникать на фоне заболевания желчного пузыря (билиарный панкреатит) или при большом количестве жирной пищи в рационе. Начинается панкреатит с выраженных опоясывающих болей в верхних отделах живота, иррадиирующих в спину. Также панкреатит сопровождается неоднократной рвотой, лихорадкой и диареей», — объяснила доктор.

Обострение хронического гастрита — тоже нередкая история в праздники, где часто присутствует острая, пряная, жирная пища и алкоголь.

«Однако одной из частых причин обострения является прием нестероидных противовоспалительных препаратов (например, аспирина), особенно натощак. Симптомы знакомы почти всем: изжога, чувство тяжести в животе, ноющие боли в эпигастральной области и тошнота. При возникновении данных симптомов рекомендуется употреблять пищу, обработанную щадящими методами, блюда должны быть комнатной температуры, не горячими и не холодными. Также рекомендуется не ложиться в горизонтальное положение после еды и есть за 2-3 часа до сна», — посоветовала врач.

При любой острой, нестерпимой боли, многократной рвоте, крови в рвоте или стуле, желтухе — немедленно вызывайте скорую помощь. Не стоит ждать.

Ранее врач предупредил, какие алкогольные напитки не стоит смешивать.

