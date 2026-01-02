Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
 (обновлено )
Новости политики

В США оценили вероятность завершения украинского конфликта в 2026 году

Politico: вероятность завершения конфликта в 2026 году – четыре к одному
Adam Gray/AP

Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы заключить мирное соглашение и урегулировать украинский кризис. Поэтому конфликт может завершиться в 2026 году, и вероятность этого – четыре к одному. Об этом пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.

«Трамп, похоже, склоняется к мысли, что сделка возможна. После саммита с Путиным на Аляске Трамп сказал французскому президенту Эммануэлю Макрону, что, по его мнению, Путин действительно хочет «заключить со мной сделку»», — отметил он.

По словам журналиста, «статус-кво не может длиться вечно». По мнению Деттмера, Россия может пойти на мирное соглашение, чтобы улучшить свое экономическое положение. Украина же сейчас сталкивается с рядом проблем, в том числе с нехваткой людей на фронте и с энергетическим кризисом.

«Украина сталкивается с «острой нехваткой людских ресурсов. Подразделения ВСУ могут разместить всего около десятка военнослужащих на километр фронта — всегда существует вероятность прорыва линии фронта. <…> В то же время Украина может оказаться на грани выживания этой зимой — из-за частых ударов по энергетической инфраструктуре и неспособности Европы в достаточной мере финансировать Киев», — считает он.

В декабре 2025 года Джейми Деттмер писал, что конфликт на Украине может закончиться в 2026 году на условиях, «крайне невыгодных» Украине.

1 января 2026 года РИА Новости со ссылкой на доклад Института мировой экономики и международных отношений РАН сообщило, что 2026 год может стать переломным в урегулировании украинского кризиса.

Ранее польский опрос показал, что граждане не верят в скорое завершение конфликта на Украине.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27548149_rnd_5",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+