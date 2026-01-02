Politico: вероятность завершения конфликта в 2026 году – четыре к одному

Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы заключить мирное соглашение и урегулировать украинский кризис. Поэтому конфликт может завершиться в 2026 году, и вероятность этого – четыре к одному. Об этом пишет обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.

«Трамп, похоже, склоняется к мысли, что сделка возможна. После саммита с Путиным на Аляске Трамп сказал французскому президенту Эммануэлю Макрону, что, по его мнению, Путин действительно хочет «заключить со мной сделку»», — отметил он.

По словам журналиста, «статус-кво не может длиться вечно». По мнению Деттмера, Россия может пойти на мирное соглашение, чтобы улучшить свое экономическое положение. Украина же сейчас сталкивается с рядом проблем, в том числе с нехваткой людей на фронте и с энергетическим кризисом.

«Украина сталкивается с «острой нехваткой людских ресурсов. Подразделения ВСУ могут разместить всего около десятка военнослужащих на километр фронта — всегда существует вероятность прорыва линии фронта. <…> В то же время Украина может оказаться на грани выживания этой зимой — из-за частых ударов по энергетической инфраструктуре и неспособности Европы в достаточной мере финансировать Киев», — считает он.

В декабре 2025 года Джейми Деттмер писал, что конфликт на Украине может закончиться в 2026 году на условиях, «крайне невыгодных» Украине.

1 января 2026 года РИА Новости со ссылкой на доклад Института мировой экономики и международных отношений РАН сообщило, что 2026 год может стать переломным в урегулировании украинского кризиса.

