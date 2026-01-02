Khaosod: гражданин России погиб в Таиланде в новогодние дни

Khaosod: 100 человек погибли в Таиланде в первые дни Нового года в ДТП

Более 100 человек, в том числе россиянин, погибли в результате ДТП в Таиланде в первые дни января, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр безопасности дорожного движения страны.

По информации ведомства, основными причинами аварий на дорогах стали управление транспортом в нетрезвом виде и превышение скорости.

Как уточняет тайская газета Khaosod со ссылкой на местную полицию, 1 января в ДТП попали два россиянина: один из них погиб, а другого госпитализировали с незначительными травмами.

В Таиланде проходит кампания «Семь опасных дней», она продлится до 5 января 2026 года. Целью акции является снижение числа аварий на дорогах в новогодние праздники. Власти Таиланда отмечают, что чаще всего в ДТП попадают мотоциклисты, а самое опасное время — с 18:00 до 21:00.

До этого в Белоруссии в аварии с автобусом пострадали пять россиян, об этом сообщили в посольстве РФ в республике. ДТП произошло на трассе в Витебской области.

Ранее в сети появились кадры жесткой аварии с фурой Scania в Татарстане.