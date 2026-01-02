Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Khaosod: гражданин России погиб в Таиланде в новогодние дни

Khaosod: 100 человек погибли в Таиланде в первые дни Нового года в ДТП
Kyodo/Reuters

Более 100 человек, в том числе россиянин, погибли в результате ДТП в Таиланде в первые дни января, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр безопасности дорожного движения страны.

По информации ведомства, основными причинами аварий на дорогах стали управление транспортом в нетрезвом виде и превышение скорости.

Как уточняет тайская газета Khaosod со ссылкой на местную полицию, 1 января в ДТП попали два россиянина: один из них погиб, а другого госпитализировали с незначительными травмами.

В Таиланде проходит кампания «Семь опасных дней», она продлится до 5 января 2026 года. Целью акции является снижение числа аварий на дорогах в новогодние праздники. Власти Таиланда отмечают, что чаще всего в ДТП попадают мотоциклисты, а самое опасное время — с 18:00 до 21:00.

До этого в Белоруссии в аварии с автобусом пострадали пять россиян, об этом сообщили в посольстве РФ в республике. ДТП произошло на трассе в Витебской области.

Ранее в сети появились кадры жесткой аварии с фурой Scania в Татарстане.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27547939_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Гостинг «по-тихому»: неочевидные признаки того, что с вами хотят перестать общаться навсегда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+