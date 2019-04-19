Пожар на площади в 2 тыс. кв. метров потушен в жилом доме в Красноярском крае

Пожар на крыше дома в городе Канске Красноярского края ликвидирован. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения было установлено, что горит кровля дома по всей площади — около 2000 кв. м», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из дома эвакуировали 55 человек, из них 10 детей.

Пожар тушили 84 человека.

Ранее сообщалось, что пожару был присвоен второй ранг сложности.