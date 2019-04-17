Макрон назначил спецпредставителя по Нотр-Даму

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Президент Франции Эммануэль Макрон назначил своего специального представителя, который будет отвечать за восстановление пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, передает РИА «Новости».

В коммюнике Елисейского дворца сообщается, что генерала Жан-Луи Жеоржелена будет осуществлять взаимодействие со всеми задействованными министерствами, в частности с министерством культуры.

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«Он начнет свою работу с завтрашнего дня (18 апреля)», — следует из коммюнике.

Ранее на восстановление собора Парижской Богоматери после пожара в Париже был собран почти миллиард долларов.