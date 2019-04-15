Поймали еще двух сбежавших заключенных из изолятора в Тыве

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что правоохранительные органы задержали четверых мужчин, которые накануне сбежали из изолятора временного содержания в Тыве. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, сотрудники полиции МВД по республике задержали мужчин 1991, 1994, 1984 и 1977 годов рождения.

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До этого стало известно, что из камер сбежали девять человек и скрылись.

Утром 14 апреля двое заключенных с ножом напали на дежурного по ИВС, освободили из камер еще семерых человек и скрылись. Двое из сбежавших вскоре были задержаны, поиски остальных ведутся. По фактам побега и нападения на сотрудника правоохранительных органов возбуждены уголовные дела.

Ранее сообщалось, что был объявлен план «Перехват» после побега заключенных из ИВС в Тыве.