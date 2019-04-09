Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки

Вологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное Следственное управление Следственного комитета (СК) России.

Как отмечается, по итогам расследования уголовного дела ему было выдвинуто обвинение в «совершении развратных действий» в отношении малолетней прихожанки, а также распространении порнографии.

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«...следователи обнаружили факты пересылки обвиняемым девочке фотографий порнографического содержания, включая несовершеннолетних», — уточнили в ведомстве.

Подчеркивается, что священник полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что задавившему женщину под Иваново пьяному священнику грозит церковный суд.