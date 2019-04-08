После обнаружения четырех детей среди хлама в Мытищах возбуждено дело

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело на мать четырех детей, которых обнаружили в захламленной квартире в Мытищах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки.

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«Отделом дознания межмуниципального управления МВД России «Мытищинское» в отношении 32-летней жительницы Москвы - матери детей возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)», — сказала Петрова.

По данным детского омбудсмена Подмосковья, детей обнаружили полицейские, прибывшие после телефонного звонка обеспокоенных соседей, которые давно не видели малышей.

Дети в возрасте от 2 до 8 лет не посещали образовательные учреждения, не были прикреплены к поликлинике, а трое из них даже не имели свидетельств о рождении.

Ранее девочка-маугли подарила омбудсмену котенка из пластилина.