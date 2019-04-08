Человек погиб при обрушении здания в Дзержинске

Один человек погиб при обрушении кровли на заводе «Химмаш» в Дзержинске Нижегородской области, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

«Кровля здания обрушилась в неэксплуатируемом цехе завода «Химмаш» в Дзержинске при проведении демонтажных работ. Один человек погиб», — заявили в ведомстве.

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Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента.

Уточняется, что погибший оказался водителем погрузчика, его тело находится под завалом.

Ранее сообщалось, что обрушение произошло на площади 3,2 тысячи кв. м.