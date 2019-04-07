«Желтый» уровень опасности погоды объявлен в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье синоптики объявили «желтый» уровень опасности на понедельник, 8 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

Как отмечается, погода будет потенциальна опасна из-за сильных ветров.

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Также уточняется, что днем будет облачно, возможно, несильный дождь. Температура в Москве достигнет +9+11°C, в Подмосковье — +8+13°C.

В отличие от оранжевого уровня опасности, когда погода представляет реальную угрозу (шквалы, снегопады, метели, и т.д.), желтый является потенциально опасным. Такая погода считается обычной, но может представлять угрозу для некоторых видов социально-экономической деятельности.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +9°С.