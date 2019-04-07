Суд отстранил от должности замминистра здравоохранения Якутии

Якутский городской суд принял решение отстранить замминистра здравоохранения региона Людмилу Вербицкую от занимаемой должности на время расследования уголовного дела, сообщает РИА «Новости».

Вербицкая подозревается превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланч-боксов для пациентов.

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Как отметили в МВД, в ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемая при подготовке конкурсной документации для закупки в республиканскую больницу партии ланч-боксов для питания пациентов, используя служебное положение, добилась внесения изменений, выгодных для одного из участников конкурса.

«Якутский городской суд принял решение отстранить замминистра здравоохранения Якутии Людмилу Вербицкую от занимаемой должности на время расследования уголовного дела», - рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.