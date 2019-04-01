Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовного наказания для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ, сообщает РИА «Новости».

документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, за создание или руководство преступным сообществом будут наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 5 млн руб., за участие в собраниях организаторов — на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 1 млн руб.

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За «занятие высшего положения в преступной иерархии» предусматривается отдельно лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом до 5 млн руб.

Закон также исключает применения условного наказания.