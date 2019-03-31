«Русская революция»: британцы отреагировали на флешмоб учителей России с раздеванием

__is_photorep_included12274039: 1

В Британии такие издания, как The Sun и The Daily Mail, рассказали читателям о флешмобе, который российские учителя запустили, чтобы поддержать уволенную из-за фото в купальнике коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову.

При этом многие британцы одобрительно отнеслись к этой инициативе.

Реклама

«Я хочу снова вернуться в школу в России. Мне только 54», — написал Eryops.

Его точку зрения разделяет и Pcoventry.

«Могу поспорить, что [на нее] пожаловались не мужчины», — предположил Rimski.

«Вот это я называю русской революцией», — заметил testalanosa.

Ранее сообщалось, что учителя устроили флешмоб с раздеванием после увольнения коллеги.