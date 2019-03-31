«Русская революция»: британцы отреагировали на флешмоб учителей России с раздеванием
В Британии такие издания, как The Sun и The Daily Mail, рассказали читателям о флешмобе, который российские учителя запустили, чтобы поддержать уволенную из-за фото в купальнике коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову.
При этом многие британцы одобрительно отнеслись к этой инициативе.
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«Я хочу снова вернуться в школу в России. Мне только 54», — написал Eryops.
Его точку зрения разделяет и Pcoventry.
«Могу поспорить, что [на нее] пожаловались не мужчины», — предположил Rimski.
«Вот это я называю русской революцией», — заметил testalanosa.
Ранее сообщалось, что учителя устроили флешмоб с раздеванием после увольнения коллеги.