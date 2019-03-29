Подсветку Кремля выключат

Подсветку Кремля и еще более 2 тысяч зданий Москвы выключат в ходе международной экологической акции «Час Земли» в субботу в 20.30, сообщает РИА «Новости».

«В Москве в этом году на час отключат архитектурную подсветку почти 2180 зданий, присоединятся к акции строения на улицах Новый Арбат и Тверская, павильоны ВДНХ, 15 парков, включая парк «Зарядье», в котором пройдет основная программа мероприятия», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что на час погаснет подсветка архитектурного ансамбля Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, стадиона «Лужники», Большого театра, Госдумы и Совета Федерации.

«Час Земли» - международная символическая акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты. В 2019 году акция пройдет в 13 раз. В 2018 году в Часе Земли приняли участие 188 стран.