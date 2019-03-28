Следствие просит арестовать причастного к терактам в метро Москвы
Следствие просит арестовать боевика Магомеда Нурова, подозреваемого в совершении терактов в московском метро в 2010 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, в Басманный суд Москвы поступило соответствующее ходатайство.
Уточняется, что для задержанного просят меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 мая 2019 года.
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Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) России опубликовал видео задержания подозреваемого в причастности ко взрывам в московском метро в марте 2010 года.
В результате взрывов на московских станциях «Лубянка» и «Парк культуры» 29 марта 2010 года погиб 41 человек, еще 88 получили ранения.