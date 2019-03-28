После инцидента с присягой под музыку из «Звездных войн» в Белгороде произошли увольнения

Руководитель управления культуры администрации Белгорода Людмила Грекова уволилась после инцидента с принятием мэром города присяги под музыку из «Звездных войн». Об этом сообщается на сайте администрации.

Мэр Белгорода Юрий Галдун вышел принимать присягу под вступительную мелодию из фантастической эпопеи «Звездные войны». На курьезный случай обратили внимание местные СМИ, которые отметили, что это было «несколько символично». Галдуна в конце января раскритиковали в сети за то, что на встрече с жителями он посоветовал не услышавшему его пенсионеру использовать слуховой аппарат.

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«Оставили свои должности по собственному желанию также заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике А.Е. Миськов, руководитель аппарата администрации города В.В. Мерзликин и руководитель управления культуры администрации города Л.В. Грекова», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что музыка зазвучала в тот момент, когда градоначальника пригласили выйти на трибуну.