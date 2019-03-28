В Крыму арестовали девять возможных членов террористической организации
Киевский районный суд Симферополя принял решение об аресте девяти человек, которых подозревают в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, речь идет о потенциальных членах террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».
«По результатам судебного рассмотрения постановлений старшего следователя всем обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 мая», — говорится в решении суда.
Ранее сообщалось, что накануне в Крыму сотрудниками ФСБ пресечена деятельность структуры другой террористической организации.
«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.