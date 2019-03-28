В Крыму арестовали девять возможных членов террористической организации

Киевский районный суд Симферополя принял решение об аресте девяти человек, которых подозревают в участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, речь идет о потенциальных членах террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

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«По результатам судебного рассмотрения постановлений старшего следователя всем обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 мая», — говорится в решении суда.

Ранее сообщалось, что накануне в Крыму сотрудниками ФСБ пресечена деятельность структуры другой террористической организации.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.