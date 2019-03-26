Американского педофила приговорили к 260 годам тюрьмы

Педофил из США Томас Гудман, который неоднократно издевался над маленькими детьми, был приговорен к 260 годам заключения, передает Express.

Отмечается, что 45-летний Гудман упал в обморок, когда услышал этот приговор.

По данным издания, мужчина многократно издевался над трехнедельным ребенком, а также развращал шестилетнюю и 12-летнюю девочку, записывая все на камеру. также он выкладывал видео в интернет.

Ранее сообщалось, что суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика.