Алтайский министр не увидел ничего предосудительного на фото уволенной учительницы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/983/12263983/1549479406139128601-640x505-pic905-895x505-23232.jpg">

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко дал комментарий по поводу ситуации с увольнением барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой из-за размещенной в интернете фотографии. Об этом сообщает Nation News.

По словам чиновника, современной школе нужны учителя, пропагандирующие спорт и здоровый образ жизни.

Реклама

«Хотя я не вижу ничего предосудительного в увиденных фотографиях. Татьяна — спортсмен, она участвует в организации, которая занимается моржеванием», — сказал Костенко.

Он добавил, что в настоящее время региональные власти разбираются в произошедшем, и подчеркнул, что «талантливая и энергичная» Кувшинникова не останется без работы.

Ранее телеведущая Ксения Собчак отреагировала на увольнение барнаульской учительницы.

Учительница выложила в социальные сети фотографию в поддержку зимней Универсиады «Белые медведи» у озера Пионерское, на которой она стоит в черном закрытом купальнике. Из-за этого ее раскритиковали. Директриса школы, в которой работает женщина, стала говорить ей, что этот снимок является «пятном на репутации школы». Позднее женщину осудили и за другую ее фотографию, на которой она была в коротком платье и на каблуках.