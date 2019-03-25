Собчак высказалась об уволенной за фото учительнице

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на увольнение барнаульской учительницы Татьяны Кувшинниковой из-за размещенной в интернете фотографии. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Учительница выложила в социальные сети фотографию в поддержку зимней Универсиады «Белые медведи» у озера Пионерское, на которой она стоит в черном закрытом купальнике. Из-за этого ее раскритиковали. Директриса школы, в которой работает женщина, стала говорить ей, что этот снимок является «пятном на репутации школы». Позднее женщину осудили и за другую ее фотографию, на которой она была в коротком платье и на каблуках.

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По словам Собчак, платье никак не виляет на компетенцию преподавателя.

«Вот что это за дела?..Почему из-за такой тупости люди лишаются любимой работы?» — задалась вопросом Собчак.

Ранее Собчак ответила российской актрисе и депутату Госдумы Марии Кожевниковой, рассказавшей о об их ссоре из-за фото трусов.