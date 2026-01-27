В Совфеде объяснили, почему Украина не вступит в ЕС в 2027 году

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с News.ru заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз в 2027 году.

«О каком вступлении Украины в Евросоюз может идти речь? Страна разбита, разобрана по частям, обесточена в развале. Она никак не может завершить военные действия, не соглашается ни на каких условиях на перемирие. Кто ее в ЕС возьмет? Кто погасит их многомиллиардные долги, которые они набрали за последние годы?», — задался вопросом парламентарий.

Джабаров допустил, что Владимир Зеленский может шантажировать коллег из Европы продолжением конфликта с Россией ради вступления в ЕС. Он счел «враньем» слова украинского лидера о планах вступить в Евросоюз в 2027 году. Парламентарий сообщил, что «не воспринимает близко к сердцу слова этого комика».

До этого Зеленский заявил, что Украина планирует вступить в Евросоюз в 2027 году. Он также утверждает, что такой сценарий является одной из ключевых гарантий безопасности не только для Киева, но и для самой Европы.

Ранее членство Украины в ЕС оказалось под угрозой из-за плана Трампа.