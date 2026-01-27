Трамп высказался о президентских амбициях губернатора Калифорнии

Размер шрифта
Президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции WABC удивился планам губернатора Калифорнии баллотироваться на президентский пост в 2028 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Трампа, Ньюсом «некомпетентен». Он добавил, что Калифорнии необходимо надлежащее руководство, которого действующий губернатор «не может обеспечить».

До этого газета Newsweek со ссылкой на данные рынка прогнозов Polymarket сообщила, что шансы Ньюсома победить вице-президента Джей Ди Вэнса на гипотетических президентских выборах 2028 года возросли. Вэнс сохраняет лидерство с 27%, но губернатор Калифорнии с 20% занимает второе место, опережая других потенциальных кандидатов.

В октябре прошлого года Ньюсом заявил, что хочет стать кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии на будущих выборах. Губернатор добавил, что ждет результатов промежуточных выборов, которые пройдут в ноябре 2026 года. По его словам, он также не рассматривает себя единственно возможным кандидатом от демократов.

Ранее в США губернатор штата создал сайт с уголовными делами соратников Трампа.
 
