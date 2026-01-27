Трамп заявил, что не знал о восьми конфликтах, которые он завершил в 2025 году

Трамп: я не знал во время предвыборной гонки, что в мире было восемь войн

Президент США Дональд Трамп до своего переизбрания не знал о существовании войн, о завершении которых он объявил после возвращения к власти. Об этом он заявил в интервью радиошоу Sid & Friends на WABC, передает РИА Новости.

«Я не знал во время предвыборной гонки, что было восемь войн. Я даже не задумывался об этом, но в итоге завершил восемь войн», — сказал Трамп.

Он также высказал мнение, что ни у кого из предыдущих президентов США не былого такого первого года на посту главы государства. Американский лидер добавил, что его администрация, в частности, добилась крупнейшего в истории снижения налогов и бюрократии.

На форуме в Давосе Трамп заявлял, что разрешает в среднем по одному конфликту в месяц. Конфликты, о завершении которых он говорил: Израиль и ХАМАС, Израиль и Иран,

Армения и Азербайджан, Индия и Пакистан, Сербия и Косово, Демократическая Республика Конго и Руанда, Камбоджа и Таиланд, Египет и Эфиопия. Помимо этого, он планирует остановить девятую войну — конфликт в Йемене.

Президент США также неоднократно заявлял, что близок к завершению российско-украинского конфликта. Во время предвыборной кампании он обещал остановить этот конфликт за 24 часа.

Ранее Трамп назвал конфликт на Украине самой ужасной войной со времен Второй мировой.