Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Стало известно о риске Долиной потерять квартиры в Латвии

Baltnews: Долина может лишиться двух квартир в Латвии из-за санкций Евросоюза
Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

Певица Лариса Долина может потерять две квартиры в Юрмале из-за санкций Евросоюза (ЕС). Об этом пишет Baltnews.

Латвийский адвокат заявил журналистам, что Долина может лишиться своей недвижимости из-за задолженности по коммунальным платежам. По его словам, попытки решить эту проблему обходными путями могут повлечь за собой уголовную ответственность.

О квартирах Долиной в Юрмале стало известно в декабре. Тогда адвокат Александр Бенхин заявил, что певица может остаться без недвижимости общей стоимостью 95 млн рублей. Юрист обратил внимание на то, что артистка не может распоряжаться этой квартирами из-за санкций. Они попали под заморозку, из-за чего певица не может оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги или продать жилье.

Недавно Долина лишилась квартиры в Москве. Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о жилье артистки в Хамовниках, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье.

До решения ВС артистка заявляла, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, из-за чего, потеряв деньги, не желала отдавать квартиру. 19 января покупательница скандальной квартиры Долиной получила ключи от своего нового жилья, за которое она заплатила 112 млн рублей.

Ранее аналитики оценили влияние «схемы Долиной» на рынок вторичного жилья.
 
Теперь вы знаете
Ставка – вдвое выше, чем в банке. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!