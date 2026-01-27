Стало известно о риске Долиной потерять квартиры в Латвии

Певица Лариса Долина может потерять две квартиры в Юрмале из-за санкций Евросоюза (ЕС). Об этом пишет Baltnews.

Латвийский адвокат заявил журналистам, что Долина может лишиться своей недвижимости из-за задолженности по коммунальным платежам. По его словам, попытки решить эту проблему обходными путями могут повлечь за собой уголовную ответственность.

О квартирах Долиной в Юрмале стало известно в декабре. Тогда адвокат Александр Бенхин заявил, что певица может остаться без недвижимости общей стоимостью 95 млн рублей. Юрист обратил внимание на то, что артистка не может распоряжаться этой квартирами из-за санкций. Они попали под заморозку, из-за чего певица не может оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги или продать жилье.

Недавно Долина лишилась квартиры в Москве. Верховный суд России в ходе заседания постановил отменить решение трех нижестоящих инстанций по делу о жилье артистки в Хамовниках, заявив, что право собственности остается за покупателем, то есть за Полиной Лурье.

До решения ВС артистка заявляла, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, из-за чего, потеряв деньги, не желала отдавать квартиру. 19 января покупательница скандальной квартиры Долиной получила ключи от своего нового жилья, за которое она заплатила 112 млн рублей.

Ранее аналитики оценили влияние «схемы Долиной» на рынок вторичного жилья.