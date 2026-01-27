Стрелки Часов Судного дня перевели ближе к «ядерной полуночи»

Ученые перевели стрелки Часов Судного дня на 85 секунд до ядерной полуночи

Ученые перевели стрелки Часов Судного дня — теперь они показывают 85 секунд до «ядерной полуночи». Об этом заявила на видеоконференции генеральный директор американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists («Бюллетень ученых-атомщиков») Александра Белл.

«Сейчас до полуночи остается 85 секунд. Это самое близкое положение стрелок Часов Судного дня за всю историю», — заявила Белл.

Часы Судного дня впервые были представлены на обложке «Бюллетеня ученых-атомщиков» (The Bulletin of the Atomic Scientists) в 1947 году. Их время до полуночи символизирует уровень глобальной напряженности, а полночь — момент возможного ядерного катастрофического события. В последние годы стрелки часов сдвигали только вперед.

В 2025 году ученые перевели стрелки на одну секунду ближе к полуночи — до 89 секунд, что стало минимальным показателем за всю историю проекта.

По мнению экспертов, новый рекорд означает огромные риски глобальных угроз оружия массового поражения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

