Журналист кремлевского пула объяснил символ на президентском лацкане

Юнашев: у Путина на лацкане ленточка Ленинградской Победы
Алексей Даничев/РИА Новости/Дом-музей Т.Н. Хренникова

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев объяснил в своем Telegram-канале значение символа на лацкане президента России Владимира Путина.

На лацкане у главы государства блокадная ленточка. Также ее называют ленточкой Ленинградской Победы.

«Оливковый цвет символизирует триумф Победы, а зеленый — жизнь, которая пробилась сквозь боль и разрушения», — написал Юнашев.

27 января, в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке. У монумента Путина встретили полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. У них были такие же ленточки.

Президент РФ возложил к монументу букет красных роз, перевязанный черной лентой. В это время на фоне звучала песня Льва Гурова «Тишина». Глава государства какое-то время постоял молча, отдавая дань памяти солдатам и простым людям, отдавшим своим жизни во время защиты плацдарма.

27 января 1944 года советские солдаты полностью сняли блокаду Ленинграда. Всего она продолжалась 872 дня.

Ранее стало известно, кто наградил медалью отца Путина, получившего ранение на Невском пятачке.
 
