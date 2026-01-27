Журналист кремлевского пула объяснил символ на президентском лацкане

Юнашев: у Путина на лацкане ленточка Ленинградской Победы

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев объяснил в своем Telegram-канале значение символа на лацкане президента России Владимира Путина.

На лацкане у главы государства блокадная ленточка. Также ее называют ленточкой Ленинградской Победы.

«Оливковый цвет символизирует триумф Победы, а зеленый — жизнь, которая пробилась сквозь боль и разрушения», — написал Юнашев.

27 января, в 82-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке. У монумента Путина встретили полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. У них были такие же ленточки.

Президент РФ возложил к монументу букет красных роз, перевязанный черной лентой. В это время на фоне звучала песня Льва Гурова «Тишина». Глава государства какое-то время постоял молча, отдавая дань памяти солдатам и простым людям, отдавшим своим жизни во время защиты плацдарма.

27 января 1944 года советские солдаты полностью сняли блокаду Ленинграда. Всего она продолжалась 872 дня.

