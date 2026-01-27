Размер шрифта
В Роскомнадзоре высказались о блокировке «Википедии»

Роскомнадзор: требования о блокировке «Википедии» не поступали
Требования о блокировке «Википедии» в Роскомнадзор не поступали. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ведомства.

«Требования уполномоченных органов о блокировке упомянутого ресурса в настоящее время в Роскомнадзор не поступали», — отметили в пресс-службе.

До этого зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что «Википедия» в ближайшие год-два может подвергнуться частичной блокировке в России из-за искажения в статьях фактов. Депутат сказал, что речь может идти о блокировке ряда страниц, относящихся к истории России.

Накануне сообщалось, что крупную PR-компанию Portland Communications уличили в редактировании «Википедии» по заказам клиентов. Речь идет об организации скрытого редактирования статей с целью улучшения имиджа заказчика.

Как утверждается, правки вносились через сеть сторонних редакторов и носили характер так называемого черного редактирования, запрещенного правилами онлайн-энциклопедии.

Ранее основатель «Википедии» ушел с интервью спустя 48 секунд из-за «глупого» вопроса.
 
