Общество

В Екатеринбурге завели уголовное дело на популярную OnlyFans-модель

«КП»: модели из Екатеринбурга грозит реальный срок за заработок на OnlyFans
Shutterstock

Модель с OnlyFans из Екатеринбурга грозит до шести лет за заработок на порнографии. Об этом стало известно kp.ru.

По данным издания, 25-летняя Анастасия Ф. (имя изменено), имеющая около 35 тыс. подписчиков на OnlyFans, оказалась под следствием. Почти пять лет она получала доход через Telegram-канал, в котором с 2021 года публиковала интимные фото и видео, а также зарубежные платформы.

В понедельник, 26 января, девушку допросили в отделе полиции №11, а в ее квартире у мерто «Динамо» провели обыск и изъяли MacBook, iPhone, секс-игрушки и банковскую карту.

С тех пор свежих публикаций в ее соцсетях не появлялось, а сама модель не ответила на сообщение корреспондента, пытавшегося взять у нее комментарий.

Как сообщается, еще недавно модель публиковала фото из путешествий и хвасталась финансовым успехами, утверждая, что один подписчик перевел ей $1500, а сумма на ее вкладе перевалила за $20 тыс.

В УМВД по Екатеринбургу уточнили, что в настоящее время девушка находится под подпиской о невыезде. Возбуждено дело по пунктам «б», «в» части 3 статьи 242 УК «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». Ведется следствие.

Ранее турецкая OnlyFans-модель покинула свою страну из-за страха быть арестованной.
 
