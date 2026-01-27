Кравцов назвал сроки введения в школах оценки за поведение учеников

Оценка за поведение школьников введут в России в следующем учебном году. Об этом сказал министр просвещения России Сергей Кравцов на пленарном заседании XXXIV Международных Рождественских чтений в Государственном Кремлевском дворце, передает РИА Новости.

«С этого года мы в ряде регионов апробируем оценку за поведение, и со следующего учебного года мы будем вводить оценку за поведение школьников», — сказал он.

До этого в министерстве уточнили, что сейчас в рамках эксперимента оценки за поведение выставляют только школьникам с 1-го по 8-й класс. Апробация стартовала в начале 2025/26 учебного года и проводится в 89 школах шести пилотных регионов страны — в школах Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики ЛНР), Чеченской Республики и Республики Мордовия. Каждое образовательное учреждение выбрало одну из трех предложенных моделей оценивания.

Ранее в СПЧ призвали отчислять из школ за неудовлетворительное поведение.